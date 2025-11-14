Scuola: Matone (Lega), 'bruciare foto Valditara protesta civile? Vergogna'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Cosa c’entra con una protesta civile bruciare la foto di Valditara davanti al ministero dell’Istruzione? Non credo di essere l’unica a chiederselo. Ammesso e non concesso che si possa concordare con le proteste di questi studenti, per di più ideologizzati, oggi per le strade di Roma, qualsiasi richiesta civile perde completamente di senso.

Siamo e saremo sempre a favore del diritto intoccabile di difendere le proprie idee, ma questo all’interno di un dibattito consono. Qui, invece, siamo al di fuori di ogni tono democratico. Vergogna, vergogna e ancora vergogna”. Così la deputata della Lega Simonetta Matone.