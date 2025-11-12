Scuola: Matone (Lega), 'sfido opposizioni a smentire parole Valditara'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Dopo aver sentito le parole del ministro Valditara e le sue precisazioni, doverose, agli attacchi e agli insulti che abbiamo sentito in Aula e non solo, ho finalmente trovato pace e serenità e inviterei l’opposizione a replicare punto per punto, articol...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Dopo aver sentito le parole del ministro Valditara e le sue precisazioni, doverose, agli attacchi e agli insulti che abbiamo sentito in Aula e non solo, ho finalmente trovato pace e serenità e inviterei l’opposizione a replicare punto per punto, articolo per articolo, e smentire quello che ha giustamente detto il ministro Valditara questa mattina".

Così il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.

"Considerato che la dialettica non è solo processuale, ma è anche parlamentare, sono desiderosa di ascoltare cosa hanno da dire adesso i colleghi all’opposizione che evidentemente hanno letto con superficialità e approssimazione quello di cui stiamo parlando. Viceversa, non si spiegherebbero le falsità che stanno raccontando alle famiglie italiane, al punto da strumentalizzare fatti drammatici su cui chiediamo rispetto e serietà", conclude.