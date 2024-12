Scuola: Mim, al via concorso per 1.435 posti in area funzionari ed elevata qualificazione

Scuola: Mim, al via concorso per 1.435 posti in area funzionari ed elevata qu...

Scuola: Mim, al via concorso per 1.435 posti in area funzionari ed elevata qu...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Dalle ore 12 di oggi fino alle ore 23.59 di mercoledì 15 gennaio, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.435 posti dell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione e del Merito. “Prosegue il nostro impegno per rafforzare il sistema scolastico italiano, per garantire una scuola sempre più qualificata e al passo con le esigenze dei nostri tempi. Questo concorso – ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara – conferma la centralità dell’istruzione nelle politiche del Governo”.

La procedura, indetta su base regionale, è finalizzata alla copertura di 1.435 posti da assegnare alle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027. Sono ammessi a partecipare alla procedura i candidati che, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, siano in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica o di una laurea magistrale, tra quelle indicate all’Allegato A, nonché della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Gli aspiranti che siano sprovvisti di tale certificazione possono comunque accedere alle prove concorsuali con riserva, purché conseguano il titolo richiesto entro la data di immissione in ruolo. Ogni candidato può presentare domanda per una sola regione.

Le istanze possono essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it). Per accedere alla compilazione dell’istanza, i candidati devono essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (Spid) o della Carta di Identità Elettronica (Cie) e devono essere abilitati al servizio “Istanze on line”. È possibile accedere al servizio anche tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La procedura concorsuale, gestita su base regionale, si articolerà in una prova scritta, in una prova orale e in una successiva valutazione dei titoli. Le commissioni di valutazione avranno a disposizione un massimo di 150 punti per ogni candidato, di cui sessanta (60) per la prova scritta, sessanta (60) per la prova orale e trenta (30) per la valutazione dei titoli. I posti disponibili nel triennio per Regione sono: Abruzzo 24, Basilicata 0, Calabria 6, Campania 11, Emilia-Romagna 157, Friuli Venezia Giulia 35, Lazio 133, Liguria 41, Lombardia 416, Marche 44, Molise 0, Piemonte 171, Puglia 29, Sardegna 44, Sicilia 30, Toscana 108, Umbria 13, Veneto 173 per un totale di 1.435 posti,