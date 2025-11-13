Scuola: Montaruli, 'comprensibile reazione Valditara, da opposizioni fake news'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "In questi anni, in Parlamento, abbiamo visto di tutto, incluso quanto accaduto ieri: la volontà, secondo la sinistra,di questo governo di non voler combattere il femminicidio. Questa è un’accusa pesantissima, quindi giustifico la reazione del min...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "In questi anni, in Parlamento, abbiamo visto di tutto, incluso quanto accaduto ieri: la volontà, secondo la sinistra,di questo governo di non voler combattere il femminicidio. Questa è un’accusa pesantissima, quindi giustifico la reazione del ministro Valditara perché quanto detto dalle opposizioni è una fake news". Così Augusta Montaruli, vicecapogruppo FdI intervenendo a Rainews.

"Il provvedimento in sé non ostacola l’educazione sessuale e sesso-affettiva, a maggior ragione è inclusa nelle linee guida del percorso educativo curriculare previsto dal ministero. La richiesta di consenso ai genitori la ritengo normale, si fa anche persino per le gite. Credo che la sinistra voglia le famiglie fuori dalle scuole, questo è il vero tema: la famiglia però è un pilastro delle relazioni e dell’educazione", conclude.