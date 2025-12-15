Scuola: Piccolotti, '55mila firme per Pdl su classi da 20 alunni, subito la legge'

Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto 55mila firme per ridurre il numero di alunni per classe in meno di tre mesi! In meno della metà del tempo che avevamo a disposizione abbiamo raggiunto l’obiettivo per presentare la proposta di legge". Lo scrive su Instagram Elisabe...

Roma, 15 dic (Adnkronos) – "Abbiamo raggiunto 55mila firme per ridurre il numero di alunni per classe in meno di tre mesi! In meno della metà del tempo che avevamo a disposizione abbiamo raggiunto l’obiettivo per presentare la proposta di legge". Lo scrive su Instagram Elisabetta Piccolotti di Avs.

"Un traguardo straordinario, reso possibile dall’impegno di tanti attivisti, dalla grande mobilitazione di chi lavora e studia a scuola e delle loro famiglie, ma anche dal passaparola di tante persone che hanno incontrato la nostra proposta sui social -prosegue la deputata rossoverde, della commissione cultura alla Camera-.

Non hanno avuto dubbi: una legge che imponga un massimo di venti alunni per classe è una proposta di giustizia e buon senso, che può garantire ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze un’istruzione di qualità".

"Non ci fermiamo qui. Vogliamo continuare a far conoscere questa proposta nel Paese, innanzitutto a chi vive ogni giorno le nostre scuole, così da sommergere la destra al governo con un’ondata di volontà popolare. Ci faremo portatori di quest’ondata in Parlamento. Non potranno ignorarci.Intanto continuiamo a firmare e far firmare, online e ai banchetti in tutta Italia, – conclude Piccolotti – per ridurre il numero di alunni per classe".