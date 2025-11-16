Scuola: Piccolotti (Avs), 'no ad esclusione da viaggi formativi'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "Il caso della dirigente di una scuola di Ferrara che ha scelto di escludere tutti gli studenti e le studentesse che non raggiungono la media del 7 per non superare il monte complessivo di spesa di 140mila euro per le gite scolastiche la dice lunga su quanti problemi si affastellino intorno a questi viaggi.

Il ministro Valditara invece di risolvere i problemi li aggrava con le procedure burocratiche". Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs.

"C’è poi il problema dei prezzi: questi viaggi -prosegue la parlamentare rossoverde componente della commissione Cultura della Camera- sono diventati inaccessibili per tantissimi, pare almeno un terzo, studenti costretti a rinunciare e a sentirsi degli ‘sfigati’ rispetto al resto della classe. In seguito alle pressioni di Avs e al deposito di una nostra proposta di legge che prevede l’istituzione di un fondo per le famiglie in difficoltà economica nell'anno scolastico 2023/2024, il ministro Valditara aveva stanziato 50 milioni di euro per le agevolazioni per viaggi di istruzione, ma poi l’anno seguente quei fondi sono scomparsi e c’è stato un corrispondente aumento di 50 milioni del fondo per le scuole paritarie e private. Chiediamo che si torni indietro, come abbiamo già chiesto un paio di settimane fa, che riprenda la discussione sulla nostra proposta di legge in commissione. Noi non accettiamo che una parte degli studenti venga esclusa perché più povera degli altri e nemmeno che sia usato il criterio del voto: il viaggio d’istruzione é parte dell’offerta formativa e quindi -conclude Piccolotti- nessuno può essere escluso da questa attività".