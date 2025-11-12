Scuola: Rampelli, 'accusato favorire peggiori reati, Valditara ha diritto replicare e indignarsi'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Il ministro Valditara ha tutto il diritto di difendersi e di replicare soprattutto se le accuse raggiungono livelli tali di gravità da mettere in discussione la sua stessa dignità. Il doppiopesismo della sinistra è senza limite. Pretende d&rsquo...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Il ministro Valditara ha tutto il diritto di difendersi e di replicare soprattutto se le accuse raggiungono livelli tali di gravità da mettere in discussione la sua stessa dignità. Il doppiopesismo della sinistra è senza limite. Pretende d’insultare chiunque con deliri e farneticazioni, fino alla spregevole accusa di favorire i peggiori reati sessuali e istigare addirittura alla violenza, per poi offendersi quando gli ‘imputati’ dei loro processi mediatici reagiscono con forza proporzionata alle loro infamie.

Il ministro Valditara ha raccontato con verità e passione il contenuto di un disegno di legge efficace, innovativo e di contrasto a qualunque violenza di genere". Così il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

"Fossi stato al suo posto non mi sarei neppure scusato per aver utilizzato un volume della voce superiore alla consuetudine, perché l’opposizione deve capire che esiste un limite alle contumelie e allo stravolgimento della realtà. Troppo facile urlare, inveire, insultare, aggredire pensando di avere più diritti degli altri. La Camera dei deputati non è un collegio di educande, dunque è giusto mettere l’anima nelle proprie argomentazioni, ma neppure è il luogo della mistificazione impunita", conclude.