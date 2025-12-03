Scuola: Schlein, 'Ddl Valditara passo indietro per lotta a violenza donne'

Roma, 3 dic (Adnkronos) - "Il Ddl Valditara è un passo indietro" per contrastare la violenza sulle donne. Lo ha detto Elly Schlein all'evento 'Nuovi scenari e normative per il contrasto alla violenza di genere' di Legacoop. "Non basta la repressione, serve la pre...

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Il Ddl Valditara è un passo indietro" per contrastare la violenza sulle donne. Lo ha detto Elly Schlein all'evento 'Nuovi scenari e normative per il contrasto alla violenza di genere' di Legacoop. "Non basta la repressione, serve la prevenzione", ha spiegato la segretaria del Pd sottolineando: Serve formazione, non può accadere che una donna che denuncia non viene creduta" e "il lavoro di prevenzione devi farlo a partire dalle scuole".

Sulla 'lista stupri' su un muro del liceo Giulio Cesare di Roma, Schlein ha detto: "E' gravissimo e inaccettabile. E' grave sentire ministri che ci vengono a spiegare che l'educazione non serve a prevenire".