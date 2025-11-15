Scuola: Schlein, 'educazione sessuale sia obbligatoria, no attacchi a chi combatte bullismo'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Senza prevenzione, la repressione non basta. Non può dipendere dall’iniziativa dei singoli. Serve un’ora dedicata in tutti i cicli" scolastici, "l'Italia è uno dei pochissimi Paesi europei senza educazione sessuale e affettiv...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Senza prevenzione, la repressione non basta. Non può dipendere dall’iniziativa dei singoli. Serve un’ora dedicata in tutti i cicli" scolastici, "l'Italia è uno dei pochissimi Paesi europei senza educazione sessuale e affettiva obbligatoria". Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'In altre parole' su La7.

"È incredibile -ha poi lamentato- attaccare chi combatte il bullismo omolesbobitransfobico, ignorando che nelle scuole ci sono già vittime, spesso giovanissime. L’articolo 3 della Costituzione parla chiaro: uguaglianza di tutte e tutti".