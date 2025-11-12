Scuola: scintille Valditara-opposizione in aula alla Camera sull'educazione sessuale**

Roma, 12 nov (Adnkronos) - Scintille alla Camera sull'educazione sessuale. Dopo una lunga serie di interventi dell'opposizione critici sul Ddl sul consenso informato, all'esame dell'aula, ha preso la parola il ministro dell'Istruzione Valditara: "Avete detto delle falsi...

Roma, 12 nov (Adnkronos) – Scintille alla Camera sull'educazione sessuale. Dopo una lunga serie di interventi dell'opposizione critici sul Ddl sul consenso informato, all'esame dell'aula, ha preso la parola il ministro dell'Istruzione Valditara: "Avete detto delle falsità, avete preso in giro gli italiani. Vergonatevi!", ha detto tra l'altro Valditara replicando all'opposizione che ha rumoreggiato a lungo in aula, con la presidente di turno Anna Ascani che ha dovuto minacciare più volte di sospendere la seduta.

"Quel vergognatevi delle essere ritirato, sono parole indegne e non rispettose dell'opposizione del parlamento", ha detto Andrea Casu, del Pd. "Chiedo formalmente di richiamare il ministro", ha fatto eco Marco Grimaldi, di Avs.