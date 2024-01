Stipendi non pagati da settembre per i supplenti precari nelle scuole italiane

Stipendi non pagati per i supplenti precari: un problema ancora irrisolto nelle scuole italiane.

Stipendi non pagati ai supplenti: la promessa del Ministero

Jacopo Greco, il capo dipartimento per le risorse umane, finanziare e strumentali del ministero dell’Istruzione e del Merito, dopo le polemiche e rivolte avvenute nel mese di dicembre aveva promesso:

«Tra qualche giorno effettueremo i 15mila pagamenti rimanenti, oltre alle mensilità di dicembre ancora non retribuite».

Stipendi non pagati ai supplenti e la promessa del Ministro Giuseppe Valditara

«Grazie alla sinergia e alla stretta collaborazione tra il MIM e il MEF, oggi NoiPA ha avviato la procedura di emissione straordinaria rendendo così disponibile il pagamento delle supplenze brevi ancora pendenti per un volume finanziario pari a circa 300 milioni di euro. L’esigibilità dei pagamenti sarà a partire dal 18 gennaio e riguarderà tutti i ratei pregressi del 2023».

Nonostante le promesse però, il problema non sembra essere stato risolto.

La protesta dei supplenti per gli stipendi non pagati

Una vita fatta di sacrifici, quella di giovani supplenti che pur di avere l’assegnazione di una cattedra sono disposti anche ad attraversare l’Italia:

«Numerosi di noi sono senza stipendio da mesi. Parliamo di arretrati di settembre, ottobre e novembre, per non parlare di dicembre. Si dimentica che i supplenti non sono volontari e lavorano per vivere».