"Secondo Fiorita, Catanzaro non necessita di entità che contribuiscono a formare barriere."

Non necessitiamo di individui o forze che generano ostacoli. Quello di cui abbiamo bisogno sono individui e poteri disposti a lavorare per l’interessi della città. Queste sono le parole di Nicola Fiorita, il primo cittadino di Catanzaro, eletto nel 2022 con il supporto del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e alcune liste civiche, in un’intervista alla Tgr Calabria dopo l’annunciato ritiro delle deleghe agli assessori e il riassesto della Giunta a seguito dell’infruttuosa interparlamentare e la defezione dalla maggioranza parte del gruppo consiliare guidato dal consigliere comunale e regionale Antonello Talerico, di Forza Italia. Catanzaro, ha proseguito Fiorita, nelle prossime settimane si troverà a dover prendere decisioni fondamentali per il futuro della città. C’è la necessità di lanciare la gara per il porto e di avviare la pianificazione della nuova Agenda urbana e di Metro Plus, milioni di euro che abbiamo deciso di investire nelle zone più svantaggiate della città. Questo è il vero significato delle mie decisioni. Si riparte da zero: se esiste una maggioranza ancora disposta a lavorare per il cambiamento, continueremo. Altrimenti, vedremo come procedere. In merito alle critiche espresse dal Partito Democratico, il sindaco ha affermato che ci sono membri influenti del partito nella Giunta che, come lui, hanno lavorato duramente. Ora è necessario capire se esiste la volontà di raccogliere i frutti di questo lavoro o se non ci sono più le condizioni per farlo. Riguardo la defezione dalla maggioranza del gruppo conservatore guidato da Talerico, Fiorita ha suggerito che la riorganizzazione della Giunta potrebbe costituire l’occasione per risolvere alcune anomalie emerse che offuscavano la chiarezza dell’opera svolta.