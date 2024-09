Secondo le rivelazioni di Dagospia, Briatore e Gregoraci si sarebbero riuniti: ecco i particolari.

Dagospia riporta che Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembrano riavvicinarsi sentimentalmente. Secondo le voci, i due ex coniugi avrebbero riacceso la loro vecchia intimità e Gregoraci avrebbe passato l'estate con un altro imprenditore, Giulio Fratini. Un indizio di questo riavvicinamento è emerso durante il nuovo programma di Gregoraci su Rai Due, "Questione di stile", dove ha invitato Briatore. Nonostante la separazione, i due sono rimasti vicini, vivendo entrambi a Monte Carlo e passando molto tempo con il loro figlio, Nathan Falco. Elisabetta ha pure accompagnato Briatore nei suoi viaggi d'affari. Il legame tra i due non sembra essere mai stato completamente interrotto, alimentando la possibilità di un ritorno sentimentale.

Dagospia ha recentemente riportato una notizia che ha destato l’attenzione del mondo del gossip: Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembrerebbero essersi di nuovo avvicinati su un piano sentimentale. Secondo le voci, il manager origine Piemonte e la presentatrice di origine calabrese avrebbero riacceso la loro vecchia intimità. Il sito di gossip ha affermato che l’uomo d’affari sembra aver riconquistato l’affetto dell’ex moglie.

Dagospia riferisce che negli anni precedenti, Briatore avrebbe tentato di provocare la gelosia di Gregoraci con diversi flirt, portandola a cercare conforto negli arti di un altro imprenditore, Giulio Fratini. Tuttavia, il sito si chiede cosa sia successo a Fratini, dato che la showgirl ha passato l’estate con lui.

C’è stato un indizio di questo riavvicinamento tra Briatore e Gregoraci durante la prima puntata del suo nuovo programma su Rai Due, “Questione di stile”. Durante questa puntata, Gregoraci ha invitato il suo ex marito, con cui ha scherzato e parlato nostalgicamente del loro passato insieme. Non è un segreto che, nonostante la loro separazione, i due ex coniugi siano rimasti vicini. Infatti, Gregoraci vive ancora a Monte Carlo, vicino a Briatore, in modo che entrambi possano passare molto tempo con loro figlio, Nathan Falco.

Flavio e Elisabetta negli ultimi anni non solo hanno scelto di passare le vacanze insieme in luoghi lussuosi, ma Elisabetta ha persino accompagnato Briatore nei suoi viaggi d’affari, tra cui Dubai, sempre con la presenza del loro figlio. Nonostante non siano più marito e moglie, sembra che il legame tra i due non sia mai stato interrotto del tutto. A questo punto, si sta facendo strada la possibilità di un ritorno sentimentale tra i due. Non ci resta che seguire l’evoluzione della situazione e scoprire cosa è successo a Giulio Fratini.