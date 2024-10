Barbara d'Urso ballerina per una notte: polemiche e sfida con Selvaggia Lucarelli in vista della puntata di Ballando con le stelle

Nell’ultimo episodio de La vita in diretta, Alberto Matano ha riservato un momento speciale a Ballando con le stelle, presentando in esclusiva un filmato di Barbara d’Urso, che sarà ballerina per una notte domani, mentre si allena con il suo maestro. Le clip hanno rapidamente fatto il giro dei social, generando diversi commenti e reazioni, in particolare un’immagine in cui Barbara si mostra con le mani unite, come in un gesto di preghiera.

Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, non ha perso tempo a commentare e condividere il video sulle sue storie di Instagram, cogliendo l’occasione per inviare una stoccata alla D’Urso. Ha suggerito a Barbara di non mostrarsi in pose di preghiera. Questo richiamo è particolarmente significativo, dato che la D’Urso era già stata al centro di polemiche in passato per una foto che la ritraeva in un gesto simile a quello effettuato durante i funerali di Silvio Berlusconi, ma scattata in un contesto diverso, durante una festa.

La risposta attesa di Barbara d’Urso

Selvaggia Lucarelli ha sarcasticamente consigliato: «A La Vita in Diretta hanno mostrato i preparativi di Barbarella per Ballando. Adesso, tutti noi aspettiamo la risposta di Barbara d’Urso, conosciuta per il suo carattere forte e la sua predisposizione a controbattere alle critiche.

Nel frattempo, Milly Carlucci ha confermato che Selvaggia Lucarelli sarà presente nella puntata di domani sera di Ballando con le stelle.

La presenza di Selvaggia Lucarelli

Nel corso di una diretta su La volta buona con Caterina Balivo, la Carlucci ha commentato l’eventuale assenza della Lucarelli per le sue lezioni di pilates, ridendo e dicendo: «Dopo le sue sessioni di pilates, arriverà fresca e carica per la nostra puntata…». Non ci rimane che aspettare domani sera per assistere all’incontro tanto atteso tra Selvaggia e Barbara.