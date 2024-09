Sembra che a Verona, una donna ritrovata senza vita avrebbe presumibilmente ucciso il suo stesso figlio prima di togliersi la vita.

A Vago di Lavagno, Verona, un’orribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità. La donna rinvenuta senza vita avrebbe presumibilmente aperto il fuoco contro il suo figlio prima di togliersi la vita. Il giovane è attualmente in gravi condizioni. La donna da tempo lottava con problemi di salute. Al loro arrivo nell’abitazione, i carabinieri avevano immediatamente compreso l’orrenda realtà di questa situazione. Non c’era alcun indizio che Alessandra Spiazzi, 58 anni, e suo figlio di 15 anni fossero stati attaccati da un intruso. Inizialmente, si era pensato che il ragazzo potesse aver sparato alla madre e poi, in preda al terrore, si fosse rivolto l’arma contro se stesso. Ma i riscontri effettuati dalla polizia scientifica hanno disvelato una verità non meno agghiacciante.