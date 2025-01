Senato: Boccia, 'maggioranza spaccata subisce diktat governo su mozioni'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Votando la richiesta del presidente Malan, la maggioranza in Senato ha sospeso la seduta perché è spaccata e ha subito il diktat del governo, che ha la pretesa assurda di scegliere quali mozioni si possono votare e quali invece no. Oltre ad essere con...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Votando la richiesta del presidente Malan, la maggioranza in Senato ha sospeso la seduta perché è spaccata e ha subito il diktat del governo, che ha la pretesa assurda di scegliere quali mozioni si possono votare e quali invece no. Oltre ad essere contrari a questa decisione, rileviamo che si tratta di un errore nel rapporto tra maggioranza e opposizione, un errore che non ci consente di lavorare nel migliore dei modi. La maggioranza spaccata prende ordini dal governo, questo è il dato. Perché non è che l’Esecutivo può decidere di mettere in coda le mozioni che ritiene sgradevoli”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, che è intervenuto nell’Aula del Senato sull’ordine dei lavori, mentre era in corso l’esame della mozione sull’Azerbaijan.