Sequestro di beni per avvocati accusati di circonvenzione a Vibo Valentia

Il sequestro dei beni

I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Vibo Valentia hanno eseguito un decreto di sequestro di beni a carico di due avvocati, accusati di circonvenzione aggravata di persone incapaci. Il Gip ha disposto il sequestro di 35 mila euro in contanti e di preziosi per un valore di tremila euro. Questa operazione segna un importante passo avanti nella lotta contro le frodi legali e l’abuso di fiducia.

Le accuse e l’inchiesta

Secondo quanto emerso da un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica, diretta da Camillo Falvo, i due legali avrebbero approfittato della vulnerabilità di una cliente, costringendola a procurargli ingenti somme di denaro, gioielli, prodotti informatici e alcolici, oltre a disinvestire alcuni asset finanziari. L’indagine è stata avviata sulla base di una denuncia presentata dalla cliente, che ha rivelato di essere stata raggirata dai due avvocati. Questo caso solleva interrogativi sulla responsabilità professionale e sull’etica degli avvocati, che dovrebbero proteggere i diritti dei loro assistiti.

Altri indagati e sviluppi futuri

Oltre ai due legali, altre tre persone risultano indagate nella stessa inchiesta, accusate di aver contribuito, a vario titolo, all’attuazione del disegno criminoso. La Procura sta ora approfondendo le dinamiche di questo caso, cercando di ricostruire ogni dettaglio per garantire che giustizia venga fatta. La situazione mette in luce la necessità di una maggiore vigilanza e controllo sulle pratiche legali, per prevenire abusi e proteggere i più vulnerabili.