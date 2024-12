Sergio Mattarella è intervenuto oggi nel corso del tradizionale scambio di auguri con le alte cariche delle Istituzioni: alla cerimonia, nel Salone dei Corazzieri, hanno presenziato il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera.

Il discorso di Sergio Mattarella durante lo scambio di auguri con le alte cariche delle Istituzioni

Il presidente della Repubblica ha così iniziato il suo discorso: “In queste giornate che ci avvicinano al nuovo anno siamo attraversati da sentimenti contraddittori: da una parte il bisogno di condividere la speranza per un futuro di serenità e di pace, cui si affiancano le prospettive che le scoperte della scienza offrono all’umanità. Dall’altra la profonda preoccupazione di un tempo caratterizzato da guerre e violenze che rendono incerto l’orizzonte del mondo intero“.

Mattarella: “Preoccupa l’astensionismo”

Durante il suo discorso Mattarella ha poi parlato del crescente e preoccupante fenomeno dell’astensionismo, registrato nelle tornate elettorali da diversi anni a questa parte: “Leggo con queste lenti il crescente e preoccupante fenomeno dell’astensionismo, registrato nelle tornate elettorali da alcuni anni. Una democrazia senza popolo sarebbe una democrazia di fantasmi. Una democrazia debole. È necessario operare per recuperare fiducia, adoperandosi prima di tutto, per ricostruire il rapporto tra persone e istituzioni. Perché le istituzioni vivono della partecipazione e dell’impegno personale. La democrazia non si esaurisce nelle sue procedure: è impegno, passione, senso della comunità, richiede che si contribuisca alle scelte, a ogni livello. Anche per questo è necessario sostenere il pluralismo, nelle articolazioni sociali come nell’informazione, non affidando soltanto alle logiche di mercato quel che è prezioso per la qualità della convivenza e per una piena cittadinanza“.

