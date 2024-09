Foggia, arrestate 7 persone per aver attaccato un furgone blindato nel 2021

La rapina a un portavalori risale allo scorso dicembre 2021: l'accaduto in provincia di Foggia

Nella mattinata di mercoledì 4 settembre sette individui sono stati arrestati. Sono accusati di rapina aggravata, sequestro di persona, possesso e trasporto di armi, incluso armamenti bellici.

Foggia, 7 persone in arresto per aver attaccato un furgone blindato

Le indagini si sono concentrate su un episodio specifico, avvenuto il 3 dicembre 2021 ad Ascoli Satriano lungo la Statale 655, e su un tentativo di rapina avvenuto il 21 gennaio 2022 sempre nella medesima località, ma che non riuscì a causa dei dispositivi di sicurezza attivati sul veicolo blindato.

Il commando armato, equipaggiato di pistole e fucili da guerra, arrivò sul luogo a bordo di automobili di grossa cilindrata, utilizzate per speronare il furgone. Per ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i rapinatori bloccarono la strada con veicoli pesanti e usarono bande chiodate per impedire il passaggio di altre macchine.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di ricostruire tre episodi di rapina avvenuti tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani. A quattro indagati sono state contestate, a vario titolo, queste azioni criminali. Insieme a complici non ancora identificati, avrebbero obbligato i camionisti a consegnare loro il camion, lasciandoli poi da soli in un posto remoto.