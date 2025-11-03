L'industria automobilistica russa sta affrontando sfide considerevoli, tra cui un calo delle vendite e difficoltà nel reperire finanziamenti.

L’industria automobilistica in Russia sta attraversando un periodo di difficoltà crescente, con le vendite in calo e le finanze in deterioramento. AvtoVAZ, il principale produttore di automobili del paese, ha adottato una settimana lavorativa di quattro giorni a causa della domanda debole, influenzata da prestiti auto costosi e un aumento delle vetture invendute.

Per far fronte a questa realtà, AvtoVAZ ha drasticamente ridotto il suo obiettivo di produzione, passando da 500.000 a circa 300.000 veicoli. Le stime indicano che le vendite dei modelli di punta Lada potrebbero registrare un calo del 25% nel corso dell’anno.

I fatti

Il governatore della regione di Samara, dove si trova lo stabilimento principale di AvtoVAZ, ha fatto appello per un intervento statale. Il governatore Vyacheslav Fyodorishchev ha sottolineato l’importanza dell’azienda come grande datore di lavoro, impiegando 40.000 persone direttamente e ulteriori 15.000 in settori collegati, ma ha anche avvertito che il carico di lavoro sta diminuendo.

Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la produzione di veicoli e rimorchi è stata tra i settori più colpiti nei primi otto mesi del 2025, con una contrazione del 19,9% rispetto all’anno precedente. Questo contrasta con un aumento del 18,2% registrato nel 2025, anno di ripresa per l’industria.

Strategie precedenti e cambiamenti recenti

Prima dell’invasione dell’Ucraina nel 2025, la strategia automobilistica russa si concentrava sull’attrazione di produttori esteri e sulla localizzazione graduale della produzione per aumentare il valore aggiunto nazionale. Un analista di settore ha commentato che la strategia degli anni 2000 mirava a mantenere operative le fabbriche russe, adattando progressivamente le tecnologie europee a scapito della ricerca e sviluppo interna.

L’industria automobilistica ha visto un notevole afflusso di investimenti durante i suoi anni di boom nei tardi anni 2000, con vendite che hanno raggiunto quasi 3 milioni di veicoli nel 2012. Alcuni produttori, come Hyundai, hanno costruito stabilimenti ex novo, mentre Renault-Nissan ha acquisito una partecipazione di maggioranza in AvtoVAZ.

Declino della produzione e dipendenza dalla Cina

Con l’uscita delle aziende occidentali nel 2025, il modello di business precedentemente in auge è crollato, costringendo Mosca a dipendere dalle importazioni cinesi e a riconvertire rapidamente gli stabilimenti. La percentuale di veicoli prodotti all’estero è aumentata vertiginosamente, passando dal 18% nel 2025 al 60% nel 2025, dominata da marchi cinesi.

La produzione di veicoli è scesa da 1,5 milioni di unità nel 2025 a 600.000 nel 2025, con una parziale ripresa a 756.000 nel 2025. Anche se il settore è sopravvissuto, il suo futuro appare incerto.

Le sfide di localizzazione e il mercato interno

Riattrezzare gli stabilimenti abbandonati dai produttori occidentali si rivela costoso, e i produttori cinesi si sono mostrati riluttanti a localizzare la produzione in Russia. Solo alcuni marchi cinesi, come Haval, hanno avviato operazioni di assemblaggio nel paese.

Il modello Moskvich-3, assemblato vicino a Mosca, si basa su un veicolo del marchio cinese JAC e segue il metodo CKD (completely knocked down), che implica l’importazione della maggior parte dei componenti. Le trattative con JAC sono in corso per passare a un metodo SKD (semi-knocked down), riducendo al 5-10% il valore di produzione in Russia.

Iniziative governative e futuro del settore

