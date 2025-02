Shakira e Hard Rock Cafe insieme per il Mese Internazionale della donna

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Per l’International Women’s Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l’8 marzo nei cafe di tutto il mondo Hard Rock Cafe International e la superstar internazionale e attivista umanitaria Shakira annunciano una partnership della durata di un anno che ha l’obiettivo di promuovere l’empowerment femminile attraverso il potere unificante della musica. Hard Rock e Shakira hanno ideato insieme un menù in edizione limitata con i piatti preferiti dalla popstar disponibile per tutto il mese di marzo anche in Italia nei cafe di Firenze, Roma e Venezia, il cocktail, 'Hips Don’t Lie', per esempio, e una collezione di capi di abbigliamento Fearless ispirata all’artista colombiana, acquistabile nei rock shop dei tre cafe italiani. Inoltre, nel mese di marzo tutti i cafe del mondo ospiteranno oltre mille performance al femminile, compresi gli Hard Rock di Firenze, Roma e Venezia che proporranno un calendario di musica live con artiste e band emergenti locali.

"Sono entusiasta di collaborare con Hard Rock, un’organizzazione con una storia incredibile di sostegno alle donne attraverso la forza della musica, per dare potere alle mie sorelle in occasione della Giornata Internazionale della Donna e non solo – dichiara Shakira – Insieme possiamo usare le nostre voci per abbattere le barriere e rendere il mondo uno spazio più inclusivo dove ogni donna si senta sicura nel poter essere sé stessa". A supporto della causa Hard Rock Cafe raccoglierà, inoltre, fondi attraverso la sua fondazione benefica, Hard Rock Heals Foundation, per tutto il mese della campagna.

"Dai concerti al party di lancio del suo album Las Mujeres Ya No Lloran, fino all’adesione al nostro programma di fidelizzazione Unity by Hard Rock, i valori comuni di Hard Rock e Shakira nell’onorare le donne attraverso la musica ci hanno uniti nel corso della sua carriera pionieristica – spiega Elena Alvarez, senior vice president of Marketing and Brand Partnerships di Seminole Gaming e Hard Rock International – Quest’anno, invitiamo le donne a far sentire la propria voce, a condividere le loro storie e a sostenersi a vicenda".

Il menù in edizione limitata ideato da Hard Rock in collaborazione con Shakira prevede il cocktail fruttato 'Hips Don’t Lie' a base di tequila silver con liquore ai fiori di sambuco, fragole e cetrioli, una 'Chicken Fattoush Salad', insalata mista con verdure fattoush e petto di pollo grigliato, crostini di pane e una miscela unica di 'dressing Caesar' e vinaigrette al vino rosso, che rende omaggio alle origini libanesi di Shakira accanto all'Hamburguesa Colombiana, uno smash burger con formaggio americano, lattuga tritata, pomodoro, legendary sauce e patatine kettle-cooked e per chiudere in dolcezza il 'Dulce De Leche Hot Fudge Brownie', un ricco brownie al cioccolato guarnito con salsa di caramello.

Per la serata dell’8 marzo, poi, Hard Rock Cafe Firenze propone una cena con il menù speciale di Shakira e l’accompagnamento musicale degli 80Voglia cover band degli anni ’80, nata nel 2005 con le voci di Ilaria Pacini e di Roberto Rospigliosi, alle tastiere Christian Fanti, al basso Luca Ferreri, alla chitarra Francesco Ciampalini e alla batteria Nicola Immer. Nella serata del 14 marzo l’accompagnamento musicale sarà invece a cura dei Gaga Tribute Ball un tributo ai più grandi successi di Lady Gaga, con la voce di Francesca Di Cresce, similissima nelle sembianze e nell’aspetto vocale alla cantautrice statunitense.

L’ Hard Rock Cafe di Roma propone per la serata dell’8 marzo la performance live di 'Women in Rock Band – Voci di donna', un viaggio tra le voci femminili più iconiche della musica, dalle leggende degli anni '60 ad oggi. Il 13 marzo DJ Val Stefani porta il suo sound disco, soulful e house in un set imperdibile, dopo cinque anni di esperienza nei migliori locali di Roma. DJ Ale Cross & Crica il 20 marzo propongono un mix esplosivo di Rap, Trap, R’n’b e Soul per far scatenare il pubblico, mentre il 27 marzo la DJ romana Masha porta un set dinamico di disco, house e funk, con la sua vibrante energia.

L’Hard Rock Cafe di Venezia apre il mese dedicato alla donna il 13 marzo con Dani de Zan che con la sua chitarra ripercorre la meravigliosa musica folk, soul country e blues americana degli anni '60 e '70. Il 20 marzo Giulia Tonini, cantante e chitarrista riarrangia in chiave acustica i più grandi successi pop internazionali dagli anni '80 ad oggi. Il 27 marzo, invece, gli Stillwater duo composto da Teti Cortese (voce) e Leonardo Bosello (chitarra), propongono un repertorio dalle molteplici sfumature, composto da cover e inediti, dalle tinte Soul, Blues, Rock & Pop.

La t-shirt ufficiale, la felpa e la pin per il Mese Internazionale della Donna di Hard Rock sono disponibili per l'acquisto nei Rock Shop di Firenze, Roma e Venezia e online su shop.hardrock.com. Una parte del ricavato delle iniziative proposte da Hard Rock insieme a Shakira verrà donato alla Pies Descalzos Foundation, l'organizzazione no-profit di Shakira che supporta l'educazione e lo sviluppo sociale delle ragazze nelle comunità più vulnerabili della Colombia. Inoltre, la Hard Rock Heals Foundation è orgogliosa di donare 250mila dollari alla Pies Descalzos Foundation, oltre ai contributi dei clienti a questo programma.

"Siamo grati a Hard Rock per la sua generosa donazione, che sosterrà la nostra missione di garantire l'accesso all'educazione per le giovani ragazze della Colombia, offrendo loro un futuro più luminoso", dichiara Patricia Sierra, direttore esecutivo della Pies Descalzos Foundation.