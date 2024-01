Shoah: Gasparri, 'Grillo non sa controllare suo pensiero'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Pericolose parole da parte di Beppe Grillo che una volta di più dimostra di non saper controllare il suo pensiero. Nel giorno del ricordo, dice che bisogna dimenticare per non alimentare odi. Cioè vorrebbe cancellare la reminiscenza di pagine di orrori...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Pericolose parole da parte di Beppe Grillo che una volta di più dimostra di non saper controllare il suo pensiero. Nel giorno del ricordo, dice che bisogna dimenticare per non alimentare odi. Cioè vorrebbe cancellare la reminiscenza di pagine di orrori del secolo scorso che videro lo sterminio di milioni e milioni di ebrei. Dimenticare, cancellare, non parlare di queste cose. Le parole di Grillo sono pericolose ed ambigue e dimostrano una volta di più la pericolosità di questo soggetto e di tutti i suoi seguaci". Lo afferma Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Invece -aggiunge- bisogna raccontare, studiare, parlare, ricordare. Non cancellare. L’oblio di Grillo è la resa alla forza dell’orrore. Questo soggetto non è nemmeno un cattivo maestro perché non è maestro di nulla, essendo soltanto diffusore di errori e di ignoranza”.