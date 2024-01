Shoah: Lotito, 'mai abbassare la guardia'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "È con profondo rispetto che celebriamo il Giorno della Memoria, una data che rimanda a 79 anni fa, quando la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz rivelò al mondo l’orrore di cui può essere capace l’essere umano. Quella pagina di storia fatta di efferatezza e barbarie ci impone di non abbassare mai la guardia, perché le cronache dimostrano quanto sia ancora concreta e tangibile la minaccia dell’antisemitismo, dell’odio e dell’intolleranza". Lo afferma il senatore Claudio Lotito, capogruppo di Forza Italia nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

"Il modo migliore per rinnovare la nostra vicinanza alle comunità ebraiche -aggiunge- è preservare la memoria del passato come monito per il presente e per il futuro, contrastando con fermezza i tentativi di riscrivere la storia con teorie finalizzate a sminuire e banalizzare uno dei periodi più bui dell’umanità”.