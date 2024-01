Shoah: Roccella, 'non sottovalutare oggi ciò che è stato sottovalutato in passato'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "La memoria non è una celebrazione retorica, né un ricordo da tenere nel cassetto e tirare fuori nelle occasioni comandate. La memoria, che è doveroso onorare affinché resti viva ogni giorno, deve servire anche e soprattutto a capire e a saper giudicare il presente, a non sottovalutare oggi ciò che è stato sottovalutato in passato”. Lo afferma Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità.

“Giornate come questa -aggiunge- servono a ricordare a tutti quanto sia facile ignorare o sminuire alcuni segnali. La storia deve essere una lezione, un memento alle generazioni del presente e del futuro. E se c’è un messaggio che ci manda oggi il Giorno della Memoria della Shoah è il dovere di rispettare e di garantire il diritto degli ebrei a vivere in pace, nei luoghi del mondo in cui si trovano dopo la diaspora e soprattutto in Israele, dove quel diritto e quella pace sono stati minacciati fin dal primo momento. Questo deve lasciarci la giornata di oggi -conclude la ministra affinché le celebrazioni abbiano davvero un senso”.