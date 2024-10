Si è costituito il consiglio di amministrazione della Rai, con le nomine di Agnes e Rossi avvenute per un voto di maggioranza.

Il consiglio di amministrazione della Rai ha votato favorevolmente per Simona Agnes come nuova presidente. L'ufficialità della sua elezione dipende dall'approvazione dei due terzi della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Giampaolo Rossi è stato eletto amministratore delegato e prevede di nominare Roberto Sergio come direttore generale corporate. L'assemblea dei azionisti ha designato il nuovo consiglio di amministrazione, comprensivo di Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano e Roberto Natale.

Il consiglio di amministrazione della Rai ha scelto, con una votazione favorevole, Simona Agnes come nuova presidente. Viale Mazzini ha comunicato che questa elezione sarà ufficiale solo dopo l’approvazione dei due terzi della Commissione Parlamentare di Vigilanza. Giampaolo Rossi, eletto come nuovo amministratore delegato, ha dichiarato di voler assegnare a Roberto Sergio la posizione di direttore generale corporate. In precedenza, come riportato da Viale Mazzini, l’assemblea degli azionisti, riunita con la partecipazione totale di Mef e Siae, aveva designato il consiglio di amministrazione che include Simona Agnes, Alessandro di Majo, Davide Di Pietro, Federica Frangi, Antonio Marano e Roberto Natale, con Giampaolo Rossi nominato per il ruolo di amministratore delegato.