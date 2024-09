Si interroga su chi sia in competizione con Affari Tuoi e chi abbia trionfato nella battaglia per l'audience.

Dopo una lunga attesa, Amadeus è tornato in televisione su canale Nove con i programmi Chissà Chi È e Suzuki Music Party, attirando rispettivamente 926.000 e 628.000 telespettatori. L'amatissimo presentatore ha lasciato la Rai per unirsi a Warner Bros Discovery. Nonostante l'attesa, i risultati di ascolto non hanno raggiunto quelli di Fabio Fazio, segnalando che il ritorno di Amadeus non è stato un grande successo.

Dopo una lunga attesa, finalmente ieri sera Amadeus ha fatto il suo ingresso sul canale Nove con i programmi Chissà Chi è e Suzuki Music Party. L’attesa era palpabile per il ritorno in televisione di uno dei presentatori più amati d’Italia, che ha lasciato la Rai per unirsi a Warner Bros Discovery dopo molti anni. Chissà Chi È e Affari Tuoi erano le offerte televisive di ieri sera del 22 settembre. Più tardi nella serata, la Rai ha rilasciato un potente sforzo per combattere la giornata dedicata ad Amadeus su Nove. Carlo Conti ha iniziato annunciandolo al TG1, anche se non ha detto molto, seguito poi da un episodio di Affari Tuoi con i premi più grandi lasciati in palio fino alla fine. Il primo episodio di Chissà Chi È ha attirato 926.000 telespettatori, il che equivale a uno share del 5,2% (Suzuki Music Party è stato visto da 628.000 spettatori con il 4,6% di share). Tenendo conto della media del pubblico del Nove in quel momento, va detto che Amadeus non ha fatto male, ma non ha neanche raggiunto i risultati di Fabio Fazio, non è stato un grande successo.