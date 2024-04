Si: Piccolotti, 'pensavo di divorziare da Fratoianni quando mi dicevano sei moglie di'

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Forse qualcuno mi vuole dire 'divorzia', così smettiamo di dire che sei la moglie di Fratoianni. Se ho mai pensato di farlo? Solo quando sono iniziati questi attacchi perché 'sono la moglie di', che provavano a cancellare i miei 24 anni di attività politica attiva. Le coppie in Parlamento, specie a destra, sono tantissime e non capisco perché questa attenzione morbosa ci sia solo su di me". Lo sfogo, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora', è della deputata Avs Elisabetta Piccolotti, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Io -ha aggiunto- ho iniziato a fare politica e a lottare per i diritti quando avevo 16 anni, e penso che questo sia molto comunista. Faccio da sempre politica da sola ed ho un mio lungo percorso”. È vero, hanno poi chiesto i conduttori, che lei ha chiesto a suo marito di sposarla dopo una batosta elettorale? “Si, le elezioni erano andate male ed in mezzo a questo mortorio ho detto 'facciamo una grande festa, sposiamoci'”, ha raccontato Piccolotti.