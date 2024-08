L’invito ad una festa privata, organizzata dal celebre stilista Domenico Dolce nella cittadina Polizzi Generosa, a Palermo, si è trasformato in tragedia: un’avvocatessa modenese di 54 anni è morta per un malore improvviso.

L’avvocatessa modenese Raffaella Poggioli, invitata alla festa insieme al marito, è stata colta da un improvviso malore, che si è rivelato fatale. La donna, 54 anni, si è accasciata al suolo e a nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvarle la vita: è morta sul colpo.

Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 22 di lunedì sera. La donna, amica del noto stilista, si sarebbe recata nel comune siciliano proprio per prendere parte alla festa.

Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, era invitato alla festa e ha vissuto in prima persona il dramma. Le sue parole in merito alla serata:

“L’ultimo ricordo che ho della signora è proprio il suo sorriso. È successo tutto in pochi istanti e questo ci ha scioccato e toccato umanamente. Quello che posso dire è che in sala c’erano tre medici e due operatori sanitari, oltre ad un’infermiera, ed è arrivata subito la Guardia medica che ho chiamato personalmente. La mia chiamata è delle 22.25 e il decesso è stato dichiarato mezz’ora dopo. Piangiamo Raffaella come una di noi, come se la conoscessimo da sempre. Mi stringo alla famiglia”.