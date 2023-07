Elena Bobeva è morta improvvisamente a soli 14 anni. La giovane aveva appena dato gli esami di terza media, ma è stata colpita da un malore improvviso.

Elena Bobeva morta a 14 anni per un malore improvviso: aveva appena dato gli esami di terza media

Elena Arizala Bobeva è morta improvvisamente a soli 14 anni. La causa è un malore improvviso, su cui i medici stanno cercando di fare chiarezza. La comunità di Tamai, in provincia di Pordenone, è in lutto. La giovane viveva in paese con i genitori e un fratello. Era pronta per trascorrere un’estate spensierata e leggera, dopo aver dato gli esami di terza media. Aveva concluso il suo percorso triennale all’istituto comprensivo di Porcia, e si era iscritta al liceo classico Leopardi Majorana di Pordenone.

Elena Bobeva morta a 14 anni per un malore improvviso: i funerali

La giovanissima Elena lascia la mamma Svetoslava, il papà Salomon e il fratello Stefano. Lunedì 10 luglio alle ore 20 verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Tamai, dove martedì pomeriggio alle ore 16 verranno celebrati i funerali. Dopo la cerimonia la salma proseguirà per la cremazione.