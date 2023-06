Morto un ingegnere di 28 anni: fatale un malore improvviso

Una tragica notizia arriva da Santa Maria Imbaro. La comunità ha dovuto dire addio a Nuccio Di Rado, un giovane ingegnere morto a causa di un malore improvviso.

Santa Maria Imbaro dice addio ad un giovanissimo ingegnere. Nuccio Di Rado, di soli 28 anni, è scomparso improvvisamente a causa di un malore. Il giovane si era laureato al Politecnico di Milano e viveva nella città meneghina, ma era originario di Santa Maria Imbaro, in provincia di Chieti. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità e che ha riempito di dolore i genitori Pietro e Nada e la compagna Miriana.

Nuccio Di Rado aveva solo 28 anni, si era laureato al Politecnico di Milano, città in cui viveva, e lavorava come ingegnere. Era appassionato di bodybuilding e molto conosciuto nel territorio frentano. Il giovane è deceduto presso l’ospedale Niguarda. Il 28enne era stato ricoverato nell’ospedale milanese a causa di un malore improvviso, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Lascia i genitori Pietro e Nada e la compagna Miriana.