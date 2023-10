Gabriela Salgau, 50 anni, è stata stroncata da un malore, mentre si trovava nella sua casa a Portogruaro, nel veneziano.

Ex miss Lady, trovata morta: cosa è successo

I primi a dare l’allarme sono stati i figli, che si sono rivolti al 112 dal momento che la madre non rispondeva né alle chiamate né ai messaggi. L’intervento è stato tempestivo. Intorno alle 23:00 i soccorritori hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando la donna nella sua camera da letto. Per l’ex Miss Lady Sanremo 2022 non c’è stato niente da fare. I sanitari del 118 hanno potuto solamente constatare il decesso.

Si indaga sulle cause della morte

La salma di Gabriela è stata trasferita all’obitorio del comune veneto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Portogruaro, per eseguire i dovuti accertamenti e determinare eventuali responsabilità. Per il momento, tuttavia, la causa più probabile della morte sembrerebbe un infarto. La comunità si è subito stretta intorno alla famiglia.

In piazza per le donne

Gabriela Salgau, originaria della Romania, si era trasferita in Italia dove aveva conquistato grandi soddisfazioni lavorative e personali. Sia da giovane, che in età più matura, aveva partecipato a diversi concorsi di bellezza, riscuotendo sempre un grande successo. Oltre ad aver vinto il titolo di Miss Lady Sanremo 2022, era stata incoronata anche Miss Ragazza cinema ok. Proprio con questa fascia, nel 2021, si era fatta immortalare sull’iconica panchina rossa in piazza a Portogruaro, simbolo della violenza contro le donne. Gabriela, infatti, si è sempre schierata contro il femminicidio, al punto da partecipare alla campagna per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.