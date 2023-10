Un nuovo terribile caso di femminicidio si è consumato nella notte a Cerreto d’Esi, un paesello situato nelle vicinanze di Ancona. Una donna di 53 anni è stata ritrovata morta nella propria abitazione: l’ex marito è già stato fermato dai carabinieri.

Uccisa donna nella notte, fermato l’ex marito

La scoperta del cadavere è stata fatta questa mattina, poco prima dell’alba nell’appartamento di Cerreto d’Esi. La donna, che di nome faceva Concetta Marruocco, 53 anni di origine campana, era riversa al suolo in una pozza di sangue. Ad ucciderla qualcuno che non le ha dato scampo, colpendola con diverse coltellate rivelatesi letali.

Uccisa donna nella notte, fermato l’ex marito: le indagini

I carabinieri e i sanitari sono arrivati in via Don Pietro Ciccolini quando ormai era troppo tardi: per Concetta non c’era già più nulla da fare. Ad uccidere la 53enne sarebbe stato l’ex marito, Franco Panariello, che dopo essersi accorto della gravità di quello che aveva fatto ha chiesto alla figlia 16enne di chiamare i soccorsi. La ragazzina, nel momento in cui gli agenti sono arrivati nell’appartamento era in stato di choc.