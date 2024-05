Jannik Sinner giocherà il Roland Garros: è quanto emerge dalla prima giornata a Parigi del tennista italiano. Salvo indicazioni contrarie nei prossimi allenamenti parigini, Sinner ci sarà al via del secondo Slam stagionale che avrà inizio domenica 26 maggio.

Roland Garros, Jannik Sinner ci sarà

Sensazioni positive per Jannik Sinner a Parigi, dove a svolto il primo allenamento in vista del Roland Garros. Il tennista italiano ha lavorato per circa un’ora e mezza sullo Chatrier insieme al giapponese Kei Nishikori. I manager di Sinner hanno confermaro che l’azzurro resta regolarmente in tabellone in vista del sorteggio che si terrà giovedì alle ore 14. Il tennista altatesino ci sarà quindi al via del secondo Slam stagionale che comincia domenica 26 maggio.

L’incontro con Rafa Nadal

Sinner ha avuto anche la possibilità di incrociare Rafa Nadal. Lo spagnolo ha effettuato una sessione di allenamento sul Philippe Chatrier. I due tennisti si sono salutati e hanno brevemente parlato, come dimostrano anche le immagini che sono subito circolate sui social. Il maiorchino, che ha vinto per ben 14 volte il Roland Garros, sta testando la sua forma per capire se partecipare o meno allo Slam.

