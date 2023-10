Un nuovo pericoloso incidente stradale è avvenuto questa notte a Pietra Ligure, nella provincia di Savona. Secondo quanto si apprende, un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni si sarebbe ribaltata nella zona del lungomare e il suo conducente sarebbe rimasto gravemente ferito.

Auto si ribalta sul lungomare: l’incidente

Il drammatico sinistro è avvenuto nella notte fra ieri e oggi intorno alle ore 2 in via Don Giovanni Bado, a Pietra Ligure. Una Fiat Panda guidata da un 19enne si sarebbe ribaltata in zona lungomare per cause ancora da determinare (forse un colpo di sonno). Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro, ma dalle prime informazioni che arrivano si comprende molto bene l’estrema gravità di quanto è successo.

Auto si ribalta sul lungomare: i soccorsi

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai medici del 118 che, dopo averlo curato sul posto, lo hanno trasferito all’ospedale Santa Corona. Il giovane è entrato in ospedale in codice rosso ed è stato intubato: il giovane sarebbe in pericolo di vita. In auto con lui, al momento dell’incidente, ci sarebbero state altre tre persone, una delle quali rimasta allo stesso modo ferita e trasportata in ambulanza nella medesima clinica ospedaliera.