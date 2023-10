Silvana Aru trovata morta in casa dal figlio: fermato amico di famiglia

La 71enne Silvana Aru è stata trovata abbandonata in una pozza di sangue e ormai priva di vita nelle prime ore della serata di ieri, venerdì 13 ottobre. La donna si trovava stesa sul pavimento della sua casa di Prato Fiorito, a Roma. L’uomo he sarebbe il responsabile del terribile delitto sarebbe già stato fermato.

Silvana Aru trovata morta in casa: l’omicidio

Erano circa le ore 19 di ieri quando dall’appartamento di Municipio VI si levano delle strazianti urla di dolore. I vicini di casa e uno dei figli di Silvana Aru corrono in casa e si trovano di fronte ad una scena davero macabra. La donna era stesa al suolo in una pozza di sangue, morta. Non lontano dal luogo dell’omicidio c’era un uomo, 38 anni e amico dei figli della donna, che stava brandendo un martello sporco di sangue. I vicini di Silvana lo hanno bloccato, con tutta probabilità è stato proprio lui ad ucciderla, usando l’arma contundente contro l’anziana.

Silvana Aru trovata morta: le indagini

Sul caso di omicidio indagano i carabinieri di Tor Bella Monaca. Gli agenti hanno fermato il sospettato e hanno già provveduto a ricostruire parte del delitto. Secondo quanto si apprende, sembra che il 38enne abbia agito sotto effetto di stupefacenti e il movente sia un tentativo di rapina finito male.