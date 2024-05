Riconoscimento dello Stato Palestinese, Netanyahu: un premio al terrorismo

Gerusalemme, 22 mag. (askanews) - "L'intenzione di diversi Paesi europei di riconoscere uno Stato palestinese è un premio al terrorismo. L'80% dei palestinesi in Giudea e Samaria sostiene il terribile massacro del 7 ottobre. Non possiamo dare a questo male uno Stato. Sarà uno Stato terrorista, ten...

Gerusalemme, 22 mag. (askanews) – “L’intenzione di diversi Paesi europei di riconoscere uno Stato palestinese è un premio al terrorismo. L’80% dei palestinesi in Giudea e Samaria sostiene il terribile massacro del 7 ottobre. Non possiamo dare a questo male uno Stato. Sarà uno Stato terrorista, tenterà di commettere il massacro del 7 ottobre ancora e ancora e non lo accetteremo. Un premio al terrorismo non porterà la pace né ci impedirà di sconfiggere Hamas”.

Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu, commentando la notizia del riconoscimento dello Stato palestinese da parte di Norvegia, Irlanda e Spagna.