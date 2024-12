Grave e pericoloso incidente quello avvenuto in Sicilia nel primo pomeriggio di domenica 8 dicembre. Lo schianto ha coinvolto due auto, andate ad impattare frontalmente sulla statale 115 all’altezza del bivio di Palma di Montechiaro. Diversi i feriti, almeno sette persone: è intervenuto anche l’elisoccorso.

Incidente sulla statale 115: sette feriti in un frontale tra auto

Lo schianto frontale ha coinvolto due autovetture probabilmente, ma le ipotesi restano in via di definizione, a causa dell’asfalto viscido in conseguenza delle piogge che hanno interessato la zona. L’episodio è stato segnalato nelle prime ore del pomeriggio di domenica a poca distanza dal bivio per raggiungere il comune di Palma di Montechiaro. Sul posto oltre a diverse ambulanze è dovuto intervenire anche l’elisoccorso: complessivamente sono rimaste coinvolte almeno sette persone, tutte ferite.

Ad avere la peggio sarebbero però stati i conducenti dei veicoli coinvolti, che hanno riportato le ferite pià gravi e che sono stati portati, dopo essere stati stabilizzati in loco, in ospedale con la massima urgenza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine: i primi per rimuovere le lamiere ed i mezzi distrutti nell’impatto, i secondi per effettuare i necessari rilievi e raccogliere le testimonianze atte a definire la dinamica del sinistro. Oltre che per regolare il flusso viabilistico.