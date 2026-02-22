Sicurezza: Biancofiore, 'opposizioni abbiano buon senso e raccolgano invito Meloni'

Sicurezza: Biancofiore, 'opposizioni abbiano buon senso e raccolgano inv...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Le opposizioni mostrino coraggio e buon senso e raccolgano l’invito del presidente Meloni a lavorare con il centrodestra per una risoluzione unitaria sul tema sicurezza. Dopo le incommentabili immagini di Torino, cui abbiamo assistito increduli, dopo aver visto una inaudita violenza contro le nostre Forze dell’Ordine, è giunto il momento che anche chi ha sempre difeso i barbari dei centri sociali si schieri, non solo a parole, attraverso un comunicato ex post, contro questi criminali organizzati e in difesa della legalità e delle regole".

Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Collaborare -aggiunge- non significa dare l’ok a un testo ignoto ma redigerlo insieme. In tanti, troppi, hanno fatto finta di non vedere per quello che accadeva in Val Susa, provocato proprio dai professionisti del disordine di Askatasuna. È ora che quel pezzo di presunta intellighenzia, la classe che si autodefinisce colta, smetta di coprire quest’area sia culturalmente sia politicamente”.