Sicurezza: Mattarella, 'gratitudine e stima per Vigili Fuoco per generoso impegno'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – Le celebrazioni della Patrona Santa Barbara costituiscono momento per rinnovare a tutti i Vigili del Fuoco sentimenti di gratitudine e di stima. Con professionalità e spirito di servizio, le donne e gli uomini del Corpo vegliano sull’incolumità pubblica e sulla salvaguardia dei beni e dell’ambiente, nella vita quotidiana come negli scenari emergenziali. I Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di Protezione civile, hanno dato prova ancora una volta, in occasione degli eventi calamitosi di quest’anno, di generoso impegno nel soccorso alla popolazione e nelle attività di ripristino dei servizi essenziali. Il conferimento alla Bandiera d’istituto della Medaglia d’oro al Valor civile per l’opera prestata in Emilia-Romagna durante l’alluvione del 2023 è conferma della riconoscenza della Repubblica". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile, Attilio Visconti.

"Un contributo essenziale -ricorda il Capo dello Stato- quello offerto, altresì, dai reparti specialistici, tra cui la componente aerea, che quest’anno ha celebrato il 70/mo anniversario di costituzione. Forte del suo ricco patrimonio di valori, coltivato anche attraverso le Scuole di formazione, il Corpo nazionale è chiamato oggi alla applicazione di inedite potenzialità offerte dal progresso tecnologico e informatico alle tecniche di soccorso e pianificazione. Coraggio e abnegazione connotano l’agire dei Vigili del Fuoco".

"In occasione dell’odierna ricorrenza, la comunità nazionale -conclude Mattarella- si inchina con rispetto nei confronti degli appartenenti al Corpo che hanno perso la vita nell’adempimento della loro missione. Alle famiglie colpite vanno le espressioni della più intensa vicinanza. A tutti i Vigili del Fuoco, permanenti e volontari, e ai familiari che assiduamente ne sostengono gli sforzi, rivolgo i migliori auguri di buona festa".