Sicurezza: Meloni, 'giudici non rendano vano lavoro Parlamento e forze ordine'

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Se vogliamo garantire la sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione, governo, polizia, magistratura, che è fondamentale in questo disegno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla conferenza di inizio anno, aggiungendo: "Per non rendere vano il lavoro del Parlamento e delle forze dell'ordine faccio un appello a lavorare tutti nella stessa direzione per garantire la sicurezza dei cittadini, può fare la differenza".