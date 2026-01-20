Sicurezza: Salvini, 'dl nei prossimi giorni, spero anche opposizioni diano contributo'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Che tempi per il dl sicurezza? "Nei prossimi giorni. Penso già settimana prossima e spero che tutti e anche le opposizioni diano il loro contributo senza dire no, no, no, no. La sicurezza è fondamentale". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4...

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Che tempi per il dl sicurezza? "Nei prossimi giorni. Penso già settimana prossima e spero che tutti e anche le opposizioni diano il loro contributo senza dire no, no, no, no. La sicurezza è fondamentale". Lo dice Matteo Salvini a 4 di Sera su Rete4.

Sul decreto aggiunge: "Più controlli, più libertà di azione alle forze dell'ordine e quindi più tutela per polizia e carabinieri.

E poi sul tema immigrazione più severità, che vuol dire che i cosiddetti minori non accompagnati, che oggi sono ospiti a carico degli italiani, se commettono un reato smettono di essere ospiti a carico degli italiani. Una stretta sui ricongiungimenti familiari, perché il 36% dei permessi di soggiorno arriva tramite i congiungimenti familiari quindi è giusto accogliere chi scappa dalla guerra però con un limite, non puoi portarti altre 30 persone perché evidentemente poi è un problema e sui minori il divieto di portare armi da taglio".

"Sul tema della droga, il sequestro anche dei mezzi che vengono usati dagli spacciatori, quindi auto, moto, motorini, monopattini, telefonini, patenti. Raccogliendo tante proposte che arrivano dalle forze dell'ordine, dalle famiglie, dalle scuole, dagli studenti, si cerca di alzare il livello di sicurezza perché la cronaca purtroppo ormai anche nelle classi arriva a livelli insopportabili".