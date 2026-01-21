Sicurezza: Silvestri, 'governo autoritario con manifestanti, comprensivo con criminali'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Questo governo è tutt’altro che autoritario sul tema della sicurezza. Semmai lo è con i manifestanti, ma di certo non con i criminali". Così su La 7, a Coffee Break, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Came...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Questo governo è tutt’altro che autoritario sul tema della sicurezza. Semmai lo è con i manifestanti, ma di certo non con i criminali". Così su La 7, a Coffee Break, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera

"Faccio solo qualche esempio. Due anni fa c’è stata la riforma Nordio. Da quel momento, per fare un arresto preventivo per una persona pericolosa, bisogna avvertirla con 5 giorni di anticipo.

Ecco gli effetti della riforma Nordio espressa da alcuni titoli di giornali. Il Gazzettino: la procura chiede l’arresto per 22 borseggiatori, ma nessuno si presenta dal giudice; Legge Nordio colpisce ancora: avvisati dell’arresto i presunti spacciatori minacciano i testimoni nel cosentino; Narcos avvisato dell’indagine, scappa; TikToker ricercato in un blitz antidroga posta un video da un resort in Spagna. Doveva essere arrestato, ma grazie a questo governo è stato avvertito e si è fatto le foto alla faccia nostra. Se ora si va in alcune stazioni italiane c’è il far west. Altro che intransigenza”.