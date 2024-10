Il presidente Mattarella alla Biennale dell’economia cooperativa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato all’inaugurazione della Biennale dell’economia cooperativa a Bologna, un evento di grande rilevanza per il mondo delle cooperative e per il futuro del lavoro in Italia. Accolto con entusiasmo dai cooperatori e dai rappresentanti delle istituzioni, Mattarella ha messo in evidenza l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema di cruciale attualità.

Incontro con le famiglie delle vittime

Durante la sua visita, il presidente ha avuto un incontro toccante con i familiari di Simone Farinelli, un giovane tragicamente scomparso a causa dell’alluvione che ha colpito Pianoro. Questo incontro ha messo in luce la necessità di un’attenzione costante verso la sicurezza e il benessere dei cittadini, specialmente dei più giovani, che si affacciano al mondo del lavoro. Mattarella ha espresso la sua vicinanza e solidarietà alle famiglie colpite da questa tragedia, sottolineando l’importanza di costruire un ambiente di lavoro sicuro e dignitoso.

La Carta di Lorenzo e il futuro dei giovani lavoratori

Un momento significativo della giornata è stata la sottoscrizione della “Carta di Lorenzo”, un documento che impegna le imprese a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente per gli studenti in stage. Questo gesto è stato fortemente voluto dopo la morte di Lorenzo Parelli, un giovane studente che ha perso la vita durante uno stage. Mattarella ha richiamato l’attenzione sulla necessità di accorciare la distanza tra giovani e lavoro, garantendo il rispetto della loro dignità e sicurezza. “Ogni giorno dobbiamo essere garanti di un impegno collettivo per costruire una cultura della sicurezza sul lavoro”, ha affermato il presidente, evidenziando l’importanza di un approccio proattivo da parte di tutti gli attori coinvolti.