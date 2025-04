Un piano articolato in sette punti per rilanciare l'industria europea e le esportazioni.

Un nuovo patto per la competitività

Il prossimo congresso del Partito Popolare Europeo (PPE), in programma a Valencia il 30 aprile, sarà l’occasione per presentare un ambizioso piano volto a rafforzare la competitività dell’Europa. Il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presenterà una risoluzione articolata in sette punti chiave, mirata a rilanciare il settore manifatturiero e a stimolare la produttività nel continente.

Le sette direttrici del piano

Il documento, di cui si è avuta visione, delinea una serie di misure strategiche. Tra queste, spiccano l’importanza di una politica industriale europea che non solo promuova le esportazioni, ma che si impegni anche a semplificare le procedure burocratiche. Inoltre, si propone di ridurre il costo dell’energia pulita e di liberare le catene di approvvigionamento da eccessive dipendenze. Un altro punto cruciale è la necessità di colmare la carenza di investimenti e di attrarre i migliori talenti, elementi essenziali per garantire un futuro prospero all’industria europea.

Il mercato unico come risorsa fondamentale

Nel testo si sottolinea che il mercato unico rappresenta la principale ricchezza dell’Unione Europea. Tajani evidenzia la necessità di approfondire questo mercato, riducendo gli ostacoli che ne limitano il potenziale, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione dei servizi. Si fa riferimento anche alla costruzione di un autentico mercato unico digitale, fondamentale per il futuro economico dell’Europa.

Relazioni commerciali e protezione dell’industria

Un altro aspetto centrale del piano riguarda le relazioni commerciali. Tajani afferma che l’Unione Europea deve mantenere la sua posizione come economia più orientata verso l’estero, ma è essenziale rafforzare i pilastri dell’industria manifatturiera e del Made in Europe. Le relazioni commerciali con gli Stati Uniti sono considerate una priorità, poiché generano prosperità e milioni di posti di lavoro. Tuttavia, è fondamentale proteggere le imprese europee da concorrenza sleale e tariffe ingiustificate.

Affrontare le sfide geopolitiche

Infine, il piano di Tajani affronta le sfide geopolitiche che minacciano le esportazioni europee. Si propone di dotare l’Unione Europea di strumenti adeguati per difendere gli interessi economici vitali, anche attraverso missioni difensive in aree strategiche come il Mar Rosso e il Mar Indiano. Questo approccio mira a garantire la sicurezza economica dell’Europa in un contesto internazionale sempre più complesso.