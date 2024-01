Silced Zerocarta Caf presenta la Fiscal Box: ecco l’iniziativa per pratiche fiscali semplici e vantaggiose

(Adnkronos) – Il Segretario Generale Silced Vincenzo Caniglia: “Grazie al nostro prodotto i contribuenti potranno godere di servizi di assistenza in modo facile e veloce”.

Posillipo (NA) 10/01/2024. Il circolo nautico di Posillipo ha fatto da cornice a uno speciale evento firmato Silced Zerocarta Caf. Il Centro di Assistenza Fiscale ha infatti presentato al pubblico l’ultima delle sue iniziative: la Fiscal Box, simbolo della filosofia di un gruppo dinamico e in costante aggiornamento.

«Negli ultimi anni – spiega il Segretario Generale Silced Vincenzo Caniglia – abbiamo consolidato l’idea di un sindacato orientato all’ascolto e alle proposte, mettendo in primo piano il confronto con lavoratori, imprenditori e realtà del territorio, cercando soluzioni a vantaggio di famiglie e contribuenti».

Soluzioni come la Fiscal Box, pensata proprio per rendere l’assistenza fiscale semplice e innovativa nella sua formula, come chiarisce il presidente di Zerocarta Caf Pasquale Iafullo:«Si tratta appunto di una box (acquistabile nelle due versioni argento e oro, ndr) che garantisce l’elaborazione di pratiche fiscali a prezzi vantaggiosi».

Un’iniziativa, quella lanciata da Zerocarta Caf, rivolta non soltanto alle famiglie, ma anche agli imprenditori, che potranno donare la Fiscal Box ai propri dipendenti:«Abbiamo deciso di offrire alle aziende un modo innovativo per fare Welfare, donando ai dipendenti, ad esempio, l’elaborazione del proprio 730, alleggerendo così le spese delle famiglie».

Assicurare economia, ma anche innovazione per servizi sempre aggiornati. Questa la filosofia alla base di realtà come Zerocarta Caf, che condivide professionalità ed esperienza anche attraverso la preziosa offerta formativa di Silced Academy:«Diamo la possibilità a chi voglia avvicinarsi al mondo dell’assistenza fiscale, di farlo in una maniera professionale, offrendo prospettive di lavoro anche ai più giovani», spiega il responsabile della Formazione Marco Gaudini, il quale parla di iniziative formative rivolte anche ai professionisti del settore: «La Silced Academy ci permette di assicurare a chi si rivolge ai centri Zerocarta Caf un personale aggiornato su soluzioni e normative, e soprattutto pronto a risolvere ogni tipo di problema legato al complicato mondo della burocrazia».

Sono questi gli elementi che rendono il sindacato un punto di riferimento competente e affidabile per famiglie e lavoratori. Elementi in grado di assicurare importanti prospettive.

«Ad oggi – conclude il Segretario Generale Caniglia – contiamo oltre 460 sedi in tutta Italia. Un numero destinato a crescere, così come sono in aumento gli iscritti fra contribuenti e dipendenti aziendali. Questo trend ci fa capire che i servizi messi in campo dal nostro sindacato sono non soltanto innovativi, ma rappresentano il segno di una visione condivisa».

Una visione caratterizzata da iniziative e servizi come la Fiscal Box, un prodotto pensato per aziende, famiglie e lavoratori affiancati in rapporto con la Pubblica Amministrazione reso semplice e alla portata di tutti.

