Bambino 8 anni cade in un pozzo a Siracusa: soccorritori in azione

Siracusa: bambino di 8 anni cade in un pozzo, soccorritori al lavoro

Dramma a Siracusa: bambino di 8 anni cade in un pozzo. Vigili del fuoco e personale specializzato in azione per il salvataggio, nelle campagne di Falabia.

Attimi di apprensione in provincia di Siracusa, dove un bambino di 8 anni è caduto in un pozzo profondo circa 6 metri nelle campagne di Falabia, a Palazzolo Acreide. Secondo fonti locali, il piccolo è precipitato nel pozzo per circostanze ancora da chiarire.

Una donna è scesa nello stesso pozzo per verificare la presenza del bambino e tentare di salvarlo, ma è già stata recuperata. La zona in cui è avvenuto l’incidente ospita un campo estivo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per soccorrere il minore. L’elicottero “Drago 148”, partito dall’aeroporto di Catania Fontanarossa, è già arrivato e ha trasportato personale specializzato in tecniche Speleo Alpino Fluviali. Anche Polizia e Carabinieri sono massicciamente dispiegati nell’area. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, è presente sul posto e sta seguendo da vicino le difficili operazioni di soccorso, che stanno tenendo col fiato sospeso tutta la provincia di Siracusa.

Il soccorso del bambino è diventato una priorità assoluta, con tutte le risorse disponibili impiegate per risolvere la situazione il più rapidamente possibile. L’elicottero e i soccorritori specializzati indicano la gravità dell’incidente e la complessità delle operazioni di recupero. La comunità locale, insieme alle autorità, segue con trepidazione l’evolversi della vicenda, sperando in un esito positivo. La determinazione e l’impegno dei soccorritori sono essenziali per superare questa emergenza e garantire la sicurezza del bambino.