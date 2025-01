Siracusa: spaccio di droga ed estorsione, dieci arresti

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) - E' in corso una vasta operazione antidroga a Noto, nel siracusano, condotta dagli Agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, a carico di dieci persone (5 con custodia c...

Palermo, 31 gen. (Adnkronos) – E' in corso una vasta operazione antidroga a Noto, nel siracusano, condotta dagli Agenti della Polizia di Stato che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Siracusa, a carico di dieci persone (5 con custodia cautelare in carcere e 5 agli arresti domiciliari) tutti indagati, a vario titolo, per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizionamento. A quattro indagati, già detenuti per altri reati, l’ordinanza è stata notificata in carcere. Ad un’altra persona è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa ed articolata attività di indagine avviata nel 2023 dal Commissariato di Noto, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.