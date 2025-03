Sla e Sma, Mercuri (Nemo Roma): "Con ricerca risultati impensabili anni fa"

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – "Grazie alla ricerca scientifica, clinica, farmaceutica, abbiamo a disposizione trattamenti innovativi che ci aiutano a curare meglio tanti bambini, tante persone. Noi oggi abbiamo una nuova generazione di ragazzi che stanno crescendo e vediamo che adesso iniziano a fare delle cose che qualche anno fa erano impensabili. Vediamo ragazzi che partono per l'Erasmus, che studiano all'università. Quindi è importante pensare che la ricerca come la concepiamo a Nemo è una ricerca che contribuisce a generare altre ricerche, ma soprattutto viene carata nel nostro metodo". Lo ha detto Eugenio Mercuri, direttore scientifico di Nemo Roma per l'area pediatrica e direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico universitario Gemelli di Roma, intervenendo oggi in Senato alla conferenza stampa sull'esperienza di cura nei Centri Nemo, punto di riferimento per le malattie neuromuscolari e neurodegenerative, tra cui Sla e Sma.