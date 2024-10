Snellire le gambe: consigli ed esercizi

Per snellire le gambe, alcuni alimenti ipocalorici insieme a esercizi mirati sono il binomio adatto per averle in forma e toniche.

Le gambe sono una parte che si tende a sfoggiare, non solo in estate, ma anche in altri periodi, magari con la minigonna. Alcune volte capita che l’adipe in eccesso si accumuli e depositi proprio in questa parte che bisogna cercare di snellire nel modo migliore. Qui una panoramica di alcuni consigli e principi per snellire le gambe e averle maggiormente toniche.

Snellire le gambe

Un desiderio per molte persone, quindi alquanto comune come obiettivo, ma per snellire le gambe è necessario dedicare il giusto impegno e, al tempo stesso, seguire una alimentazione che sia mirata e ben bilanciata abbinata anche ad esercizi che siano validi e specifici per poter raggiungere questo scopo e questo obiettivo.

In questo modo, abbinando dieta sana e attività fisica, si riesce a eliminare l’addome in eccesso, ma anche al tempo stesso tonificare i muscoli. Oltre all’alimentazione da seguire, con l’aiuto di un esperto, è bene optare anche per una attività fisica che sia moderata. Gli esercizi cardio sono l’ideale perché modellano il fisico andando a bruciare i grassi e le calorie in eccesso.

Tra gli esercizi cardio per snellire le gambe non possono mancare sport come la camminata, la corsa o anche il nuoto da praticare, almeno tutti i giorni, per circa 75 minuti. Un’ora e mezza di camminata giornaliera permette di ottenere buoni risultati e quindi aiutare a ottenere delle gambe che siano maggiormente toniche e longilinee.

Oltre a questi esercizi bisogna anche aggiungere un allenamento di resistenza compreso di squat, affondi da praticare almeno due o tre volte a settimana. Se si seguono questi risultati nel giusto modo è possibile arrivare a ottenere risultati in 6-8 settimane al massimo.

Snellire le gambe: principi

Per riuscire a snellire le gambe e quindi eliminare il grasso da questa zona del corpo, diventa fondamentale seguire una serie di principi e di regole utili a tale fine. Prima di tutto, bisogna controllare le calorie facendo attenzione ad apportare il giusto deficit calorico dal momento che si ha bisogno di meno calorie di quelle che si bruciano.

Bisognerebbe calcolare il proprio fabbisogno calorico in modo da ridurlo di circa 500 calorie per poter perdere peso nel modo sano. Un buon regime dietetico dovrebbe includere la giusta quantità di proteine per costruire i muscoli; di carboidrati che forniscono energia ma bisogna sceglierli ricchi di fibre e di grassi sani che fanno funzionare l’organismo nel modo migliore.

Mantenersi idratati bevendo almeno 8 bicchieri di acqua al giorno è utile non solo per combattere la ritenzione idrica, ma anche per alleviare il gonfiore delle gambe e quindi snellire le gambe. Le proteine come il pollo, il pesce, il tofu dovrebbero essere incluse a ogni pasto anche per le proprietà sazianti che questi nutrienti sono in grado di fornire.

I carboidrati, ma anche i grassi sani come olio di semi e avocado vanno assolutamente integrati nella dieta per snellire le gambe. le verdure e la frutta, invece, devono essere presenti a ogni pasto e va consumata a ogni pasto proprio per i tanti nutrienti che danno all’organismo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.