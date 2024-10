Soccorso alpino attivato per la ricerca di un ragazzo disperso in Sardegna

Interventi complessi per il maltempo e la difficile accessibilità della zona

Il soccorso alpino in azione

La prefettura di Cagliari ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico nel Comune di Siliqua, situato nel sud della Sardegna, per la ricerca di un ragazzo disperso nell’area di Monte Arcosu. Il giovane, parte di un gruppo di otto persone, è stato sorpreso da un violento nubifragio durante un’escursione in fuoristrada. Mentre alcuni membri del gruppo sono riusciti a raggiungere un rifugio, il ragazzo è stato trascinato via dalle acque, risultando disperso.

Le operazioni di salvataggio

Attualmente, sul posto stanno operando 25 tecnici provenienti dalle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano. Le operazioni di salvataggio sono rese particolarmente complesse dalla mancanza di viabilità a causa del passaggio delle acque e della presenza di detriti. I soccorritori segnalano che le condizioni meteorologiche avverse stanno complicando ulteriormente le ricerche.

Interventi aerei e difficoltà logistiche

Oltre ai tecnici del soccorso alpino, sono intervenuti anche un elicottero dei Vigili del Fuoco e un velivolo della Guardia di Finanza. Il resto del gruppo di escursionisti è stato tratto in salvo questa mattina grazie all’intervento dell’elicottero. Tuttavia, la situazione rimane critica per il ragazzo disperso, e le operazioni di ricerca continuano con grande determinazione.

Il maltempo ha colpito duramente la regione, e le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti. La speranza è che il giovane possa essere trovato in tempo, prima che le condizioni meteorologiche peggiorino ulteriormente.